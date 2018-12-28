Дамаск, 28 декабря. Новая партия сирийских офицеров выпустилась в провинции Дамаск, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Выступая на мероприятии, генерал-майор Мухаммед аль-Рахмон заявил, что западные страны, настроенные против единства республики, все еще надеются устроить колониализм, оказывая моральную и военную поддержку врагам САР.

Однако жители Сирии полны решимости полностью искоренить международный терроризм и уничтожить всех его сторонников. Победа будет достигнута благодаря стойкости и жертвам сирийской правительственной армии, которая храбро сражалась за свободу и независимость своей родины.

По словам министра внутренних дел САР, выпускной сирийских офицеров в Дамаске прошел отлично. Новоиспеченные военные смогут отстоять свою родину и посодействовать ее восстановлению после восьми лет войны с терроризмом.

Майор Аль-Рахмон подчеркнул, что выпускники будут служить верой и правдой силам безопасности САР. Они станут новой кровью в рядах тех, кто уже много лет находится на поле боя. Они будут служить своему народу и нации, демонстрируя навыки и умения, полученные во время обучения.

Стоит отметить, что выпускники нового колледжа в Дамаске прошли базовую подготовку особого качества. Их обучением занимались компетентные преподаватели, которые изо всех сил старались подготовить молодых офицеров к вступлению в ряды защитников своей страны.

В рамках мероприятия также прошла презентация, на которой молодые офицеры показали свои боевые знания и умения.

Напомним, что сирийские власти продолжают восстанавливать разрушенную боевиками инфраструктуру страны: они ремонтирую дороги и разрушенные муниципальные объекты, восстанавливают электричество, водопровод, телефонную связь.