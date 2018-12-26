Москва, 26 декабря. Украинские силовики перебросили около 30 единиц БТР-4 «Буцефал» к линии соприкосновения в Донбассе в район Песок, передает проект WG со ссылкой на свои источники на передовой.

По данным издания, «Буцефалы» оснащены 30-миллиметровой пушкой и обладают повышенной маневренностью, что обеспечивает преимущество БТР-4 в атаке.

Источники WG уточняют, что раньше разведка Донбасса выявляла только единичные случаи работы БТР-4, бронетранспортеры преимущественно были размещены на полигоне под Николаевом. В район Донецка БТР-4 были переведены после объявления на Украине военного положения.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и введенный режим прекращения огня, из республик регулярно поступают сообщения о нарушениях со стороны ВСУ.

Ранее хакеры «Киберберкута» сообщили о подготовке украинскими силовиками провокации с применением химического оружия в Донбассе. По мнению политологов, оснований не доверять информации хакеров нет.

Военное положение на Украине истекло в среду, 26 декабря. Президент страны Петр Порошенко ввел его, воспользовавшись провокацией Киева в Керченском проливе. 25 ноября три украинских корабля нарушили правила прохода через территориальные воды РФ в Черном море и взяли курс на Керченский пролив. Украинские моряки игнорировали требования российских пограничников.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры в соответствии с планом по прикрытию границы. Украинские моряки в настоящее время находятся в СИЗО в Москве.