Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин 27 декабря встретится с вновь избранными главами субъектов РФ

249
0 Оставить комментарий

Путин 27 декабря встретится с вновь избранными главами субъектов РФ

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин в предстоящий четверг встретится с вновь избранными главами субъектов РФ, включая глав Хакасии, Приморья и Хабаровского края, Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По имеющимся данным, российский лидер в предстоящий четверг, 27 декабря, примет вновь избранных глав российский регионов.

«Среди участников встречи — руководители Хакасии, Приморского и Хабаровского краев, Владимирской области, а также Ненецкого автономного округа (НАО)», — следует из сообщения.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что российский президент и избранные главы субъектов РФ обсудят результаты выборных кампаний, а также план работы по развитию регионов.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.