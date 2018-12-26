Путин 27 декабря встретится с вновь избранными главами субъектов РФ

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин в предстоящий четверг встретится с вновь избранными главами субъектов РФ, включая глав Хакасии, Приморья и Хабаровского края, Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По имеющимся данным, российский лидер в предстоящий четверг, 27 декабря, примет вновь избранных глав российский регионов.

«Среди участников встречи — руководители Хакасии, Приморского и Хабаровского краев, Владимирской области, а также Ненецкого автономного округа (НАО)», — следует из сообщения.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что российский президент и избранные главы субъектов РФ обсудят результаты выборных кампаний, а также план работы по развитию регионов.