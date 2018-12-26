Фанатов Куценко возмутило выступление актера в шоу Бузовой

Москва, 26 декабря. Актер Гоша Куценко появился в шоу телеведущей Ольги Бузовой, во время которого исполнил песню под названием «Ольга». Однако поклонники артиста совместного выступления не оценили.

Куценко принял участие в шоу «Бородина против Бузовой». В студии телепередачи он исполнил вместе с телеведущей песню. Выступление, как показали комментарии в социальных сетях, фанаты артиста восприняли негативно, задавшись вопросом, зачем актеру «такая слава».

Как отмечает «Дни.ру», бурная реакция может быть вызвана тем, что ранее Куценко нелестно высказывался о талантах телеведущей, после чего публично выступил с ней в паре, что и возмутило фанатов.

Актер, сообщает издание, попросил «отписавшихся» от него в социальных сетях поклонников вернуться, однако впоследствии заявил, что вполне может обойтись и без «лайков» и прочих высказываний одобрения его поступков.

Ранее стало известно, что девушки в возрасте до 16 лет смогут стать дизайнером одежды для модного показа с участием звезд на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. По словам, режиссера и продюсера Лины Арифулиной, модный показ с участием молодых россиянок в качестве дизайнеров, а также артистов, в числе которых и Бузова, состоится 31 марта 2019 года.