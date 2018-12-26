«Мы гарантируем»: Порошенко подтвердил, что выборы президента Украины состоятся в марте

Киев, 26 декабря. Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что очередные выборы главы государства пройдут 31 марта 2019 года.

«Мы гарантируем, что выборы президента точно состоятся 31 марта 2019 года», — сказал Порошенко, участвуя в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В среду президент Украины объявил о прекращении военного положения в 10 областях страны. Особый режим действовал с конца ноября, когда ВМСУ организовали провокацию в районе Керченского пролива.

Многие эксперты полагали, что введение военного положения было нужно Порошенко, имеющему крайне низкий рейтинг доверия, чтобы отменить выборы.

По мнению президента России Владимира Путина, провокация ВМСУ вблизи берегов Крыма прошла не так, как задумывали киевские власти. Они, отметил российский лидер, хотели, чтобы кто-то их украинских моряков погиб.