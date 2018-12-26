Прощается с надеждой вернуть Донбасс: эксперт о желании Порошенко закрепить Киевом курс в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная рада должна в феврале 2019 года поддержать во втором чтении проект изменений в Конституции, закрепляющих государственный курс на вступление в ЕС и НАТО.

«Принятые несколько недель назад поправки в Конституции, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО, являются частью стратегии по деколонизации и выходу нашего государства из сферы влияния России», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава Украины добавил: он будет «настаивать» на том, чтобы парламент одобрил документ.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к обозревателю МИА «Россия сегодня», политологу Владимиру Корнилову по поводу заявления Петра Порошенко. Эксперт с иронией отреагировал на амбиции президента ускорить закрепление курса на евроинтеграцию.

«Вообще, конечно, поразительно: он столько раз уже окончательно попрощался с Россией, заявлял о «независимости от Российской империи», а видите: все он выходит и выходит, закрепляет и закрепляет этот курс. На самом деле это все делается под выборы, будет такая избирательная фишка Порошенко наряду с томосом. Это отчасти нужно для западных спонсоров Петра Алексеевича, ради них он и старается», — отметил Корнилов.

Политолог напомнил о том, что изначально в Киеве планировали устроить референдум, чтобы узнать мнение граждан по поводу потенциального присоединения страны к ЕС и НАТО.

«Почему он делает это таким образом, хотя обещал проведение референдума на Украине о вступлении в НАТО, а теперь вдруг забыл. По его мнению, общественные тренды меняются, хотя он все же боится, что в ходе общественного голосования проиграет. Число украинцев, желающих видеть страну в НАТО, все меньше и меньше. Порошенко стремится закрепить эту линию на евроинтеграцию, чтобы следующим президентам было сложно поменять или вовсе отказаться от этого курса», — объяснил эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что политика Порошенко фактически подрывает значение важнейших государственных документов Украины и закона.

«Надо понимать, что данное решение можно будет в конечном итоге оспорить. Порошенко буквально выбивает фундамент из-под Украины, потому что декларация о независимости страны предполагала внеблоковый статус, а теперь он, по сути, перечеркивает этот документ. Он окончательно прощается с надеждой Киева когда-нибудь вернуть Донбасс, потому что жители региона никогда не будут частью страны, которая идет на такой открытый конфликт с РФ и собирается стать членом НАТО», — заключил эксперт.

Напомним, законопроект по изменению Конституции Рада приняла в первом чтении в ноябре. Внести изменения в главный закон страны предложил президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что такие изменения якобы «зафиксируют выбор Украины» и обозначат ее как члена европейской семьи.