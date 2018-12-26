NI рассказал о возможностях российского танка со снарядами из обедненного урана

Вашингтон, 26 декабря. Журналисты американского журнала The National Interest оценили перспективы российского танка Т-80БВМ, который сможет вести огонь боевыми припасами с сердечником из обедненного урана.

Авторы материала напомнили, что инженеры доработали механизм заряжания, а также стабилизатор вооружения, поэтому боевая машина может вести огонь боеприпасами 3БМ60 «Свинец-2», оснащенными урановым сплавом.

Издание NI указывает на то, что обедненный уран является очень плотным, благодаря чему он способен проходить сквозь толстую броню танка. Военнослужащие США применяли такие боеприпасы в Ираке, Афганистане и Сирийской Арабской Республике, пишет «Свободная пресса».

Западные специалисты неоднократно заявляли о том, что боеприпасы с обедненным по большей части безопасны, поскольку тесты продемонстрировали, что использование таких снарядов не провоцирует рост радиационного фона, сообщает «Царьград».

Впрочем, прямое попадание металлических осколков таких снарядов в человеческое тело несет угрозу для здоровья и жизни человека.

«Попадая в организм через металлические осколки или пылевидные частицы, обедненный уран может представлять долгосрочную опасность для здоровья, особенно если его число достаточно велико», — отмечают журналисты издания, комментируя возможности танка со снарядами из обедненного урана.

Кроме того, в статье напоминают о потенциале «Свинца-2». По словам журналистов, на сегодняшний день не совсем ясно, насколько популярными в РФ окажутся снаряды с сердечником из обедненного урана.

По мнению авторов материала, в их пользу говорит то, что такие боеприпасы не нарушают никаких международных соглашений и конвенций.