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Минобороны РФ: Израиль наносил авиаудары по Сирии во время посадки пассажирских самолетов

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Минобороны РФ: Израиль наносил авиаудары по Сирии во время посадки пассажирских самолетов

Москва, 26 декабря. Израиль нанес авиадуары по территории Сирии во время посадки в регионе пассажирских самолетов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее сирийские СМИ сообщили о ночном авиаударе Израиля под Дамаском. Атака продолжалась 1,5 часа. Большинство израильских ракет были сбиты. Однако пострадали три военнослужащих САР и склад боеприпасов.

В Минобороны РФ отметили, что под угрозой находились жизни мирных граждан — пассажиров самолетов, которые совершали поблизости посадку. Он добавил, что это были не российские авиакомпании.

Минобороны РФ: Израиль наносил авиаудары по Сирии во время посадки пассажирских самолетов

«Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)», — уточнил Конашенков.

К счастью, сработали сирийские ПВО и РЭБ, что «позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром «Хмеймим».

Автор: Катерина Иванова
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