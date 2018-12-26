Разрушит планы удара по России: эксперт рассказал о преимуществах «Авангарда»

Российские военные провели успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Президент России Владимир Путин лично дал команду приступить к испытаниям комплекса.

«Владимир Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», — сообщили в пресс-службе главы государства.

О том, какие задачи стоят перед новым ракетным комплексом и что может стать его приоритетными целями, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин.

«В принципе, «Авангард» — это боеголовка, которая способна уничтожить особо защищенный, особо важный объект, прикрытый в том числе и системами противоракетной обороны (ПРО)», — отметил собеседник ФАН.

По его мнению, принципиально новые возможности «Авангарда», о которых упомянул Владимир Путин, действительно позволят обеспечить безопасность России на десятилетия вперед.

«Авангард» — система, которую ничем невозможно перехватить. Соответственно, в этом случае все основные стратегические объекты, которые сейчас находятся у вероятного противника, могут быть уничтожены за считанные минуты», — объяснил Владислав Шурыгин.

Основные преимущества нового оружия России, по словам военного эксперта Изборского клуба, что называется, налицо.

«Потому что, во-первых, он гиперзвуковой — настигает намеченной цели очень быстро. Во-вторых, его невозможно перехватить. Соответственно, в этом случае все планы упреждающего удара по России идут псу под хвост», — подчеркнул собеседник ФАН.

Говоря об основной задаче после успешных испытаний «Авангарда», эксперт отметил, что теперь главное — развить серийное производство гиперзвукового комплекса.

Как известно, первый полк, оснащенный системами «Авангард», после испытаний должен заступить на боевое дежурство в Домбаровской дивизии, о чем ранее заявлял командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. О начале серийного производства гиперзвуковых боевых блоков «Авангарда» сообщалось в июле этого года.

Напомним, впервые о разработке в России комплекса «Авангард» Путин объявил 1 марта в ходе послания Федеральному собранию.

По словам президента, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Счетная палата США констатировала ранее, что Соединенные Штаты пока не обладают противоракетной обороной для защиты от гиперзвукового оружия, в частности, российского. По мнению экспертов, чтобы догнать Россию в этой сфере, американцам потребуется не менее пяти лет.