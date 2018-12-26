«В вас живут ленинградские традиции» — Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством». ФАН-ТВ

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил традиционное выступление Эдиты Пьехи и поблагодарил ее за верность городу.

Новогодний концерт певицы состоялся 25 декабря в ДК им. Горького. На мероприятии присутствовал врио главы Северной столицы Александр Беглов. По поручению президента страны Владимира Путина он вручил заслуженной артистке России орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«В Вас живут наши ленинградские традиции: это элегантность, это благородство, это искренность и артистизм», — отметил Беглов.

Исполняющий обязанности главы города также передал артистке самые теплые пожелания от Владимира Путина.