Дамаск, 28 декабря. Еще одна партия автобусов с сирийскими беженцами пересекла контрольно-пропускной пункт «Аз-Замрани» со стороны Ливана. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, сирийские автобусы пересекли КПП «Аз-Замрани» в городе Каламуне, расположенном к западу от ливанской территории. В салоне автобусов находились сотни сирийских граждан, в том числе женщин и детей. Несколько лет назад они были вынуждены покинуть родные дома из-за террористических группировок, которые оккупировали территории Сирии.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Сейчас, когда большая часть провинций САР освобождена от незаконных вооруженных формирований, люди постепенно возвращаются на родину. На границе им оказывают медицинскую помощь, делают прививки и выдают необходимые документы.

Особенно сильно сирийские беженцы нуждаются в вакцинах против полиомиелита, которые активно распространился в стране. Чаще всего от болезни страдают дети.

Напомним, что в данный момент на территории Ливана проживает более полутора миллиона сирийских беженцев. В стране уже не хватает места для размещения граждан Сирийской Арабской Республики. Однако ежедневно сотни сирийцев едут к границе Ливана, чтобы вернуться домой. Процесс возвращения затрудняется в связи с длительными бюрократическими процедурами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 500 беженцев вернулись из Ливана в родные дома. Новая партия сирийских беженцев прибыла из Ливана через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия» и отправилась в освобожденные районы провинции Хомс.

На КПП людям была оказана медицинская помощь, детям сделали прививки. Тяжело больных пациентов отправили в ближайшие больницы.