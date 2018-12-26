Цивилев заложил памятный камень на месте строительства кадетского училища в Кемерово

Кемерово, 26 декабря. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и мэр Кемерова Илья Середюк заложили памятный камень на месте строительства в городе Президентского кадетского училища.

В мероприятии приняли участие спикер областного Совета народных депутатов Вячеслав Петров, врио командующего войскам ЦВО Евгений Устинов, митрополит Кемеровский.

Отмечается, что к 15 июня 2019 года в Кемерово должны возвести учебно-административный корпус училища. Здесь также построят стадион, медпункт, КПП, плац.

Ожидается, что 1 сентября к учебе присутпят 360 курсантов. Основным направлением училища считаются IT-технологии, пишет «Газета Кемерова».