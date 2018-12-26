Ядерной войны в Крыму не случилось: в Госдуме объяснили, почему Порошенко отменил военное положение на Украине

Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения, введенного 26 ноября в десяти областях страны. Об этом Порошенко заявил на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сразу же признался, что именно такого решения он и ожидал — так как, с точки зрения любой логики, продление военного положения должно осуществляться через Верховную раду.

«Она и в прошлый раз не удовлетворила всех притязаний Порошенко, который хотел распространить это военное положение вплоть до выборов (должны состояться 31 марта 2019 года. — Прим. ФАН), — напомнил парламентарий. — Поэтому рассчитывать на то, что сегодня, без всяких видимых на то причин, это военное положение будет продлено, не приходилось».

По словам члена фракции «Единой России», в ином случае украинский лидер рисковал навлечь на себя неприязнь очень многих людей, которые, конечно, не хотят встречать Новый год в условиях военного положения, вдобавок к тому же ничем не мотивированного.

«Что касается в целом военного положения, то каких-то временных тактических целей Порошенко, возможно, и достиг, — отметил Затулин. — Это, прежде всего, запугивание населения и попытка сбить накал протестных выступлений, которые, конечно, сложно проводить в областях, где было объявлено военное положение. Но любить его от этого больше не стали».

Никакого прироста рейтинга у Порошенко на самом деле не произошло, свидетельствует первый заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Люди, в большинстве своем, как считали, так и считают военное положение абсолютно ненужным. И основная часть жителей соседней страны объясняет его введение внутриполитическими разборками.

«То есть, это совсем не то, на что ссылается Порошенко, — объяснил собеседник ФАН. — Безусловно, при этом он и Запад друг другу подыгрывали, всячески демонизируя Россию и обвиняя ее во всех смертных грехах. Муть, поднятая со дна на Западе в комментариях, доходила вплоть до сценария ядерной войны в Керченском проливе. Ничего этого не случилось».

Затулин уверен, что в очередной раз были продемонстрированы пределы возможностей Запада касательно поддержки Украины. На словах, дескать, — все что угодно, а на деле — с большой оглядкой.

«Порошенко и его друзья расцвечивают военное положение разными красками, что именно оно напугало Москву и помогло решить гигантские задачи укрепления обороноспособности Украины, — отметил депутат Госдумы. — Все это, естественно, попытки самооправдания. Само по себе введение этого военного положения потеряло для него главный смысл после того, как стало ясно, что не удастся объявить его на весь предполагавшийся двухмесячный срок».

Военное положение в десяти украинских областях было введено 26 ноября 2018 года. Официальным поводом для такого шага Киев назвал инцидент у Керченского пролива, во время которого российские «силовики» задержали три украинских корабля, провокационно нарушивших государственную границу РФ. Военное положение на Украине было введено сроком на один месяц и включало массовые сборы резервистов, создание военных штабов, а также запрет въезда на Украину российских граждан мужского пола от 16 до 60 лет.

По заявлению секретаря СНБО Александра Турчинова, Киев планирует новый проход кораблей ВМСУ через Керченский пролив. Кроме того, Турчинов пригрозил уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, «который очень разрекламирован», явно намекнув на Крымский мост.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил ФАН об уверенности в том, что режим военного положения на Украине не будет продлен.

Согласно опросу украинского Института социальных исследований и центра «Социальный мониторинг», 56,6% граждан Украины связали введение военного положения 26 ноября со стремлением Киева сорвать президентские выборы, намеченные на 31 марта 2019 года.