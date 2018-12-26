Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Читать Новость
Украина

Порошенко рассказал, когда Рада официально закрепит курс в НАТО и ЕС в конституции

41
0 Оставить комментарий

Порошенко рассказал, когда Рада официально закрепит курс в НАТО и ЕС в конституции

Киев, 26 декабря. Верховная рада должна закрепить курс Украины в НАТО и ЕС в феврале, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Поправки, фиксирующие курс Украины на вступление в альянс и Европейский союз, Порошенко назвал частью стратегии по «деколонизации» и выходе государства из-под якобы существующего влияния России.

«Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная рада поддержала поправки во втором чтении и они вступили в силу», — добавил украинский президент.

Законопроект по изменению конституции Рада приняла в первом чтении в ноябре. Внести изменения в главный закон страны предложил президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что такие изменения якобы «зафиксируют выбор Украины» и обозначат ее как члена европейской семьи.

Порошенко рассказал, когда Рада официально закрепит курс в НАТО и ЕС в конституции

Пришедшие к власти в результате государственного переворота украинские политики объявили курс на евроинтеграцию и сближение с НАТО еще в 2014 году, отказавшись от внеблокового статуса государства. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие годы Украина не сможет стать членом обеих организаций. По словам экс-генсека Альянса Андерса Фог Расмуссена, для присоединения к блоку Киеву необходимо достичь ряда критериев.

В то же время после 2014 года Киев начал активно проводить политику, направленную на разрыв не только экономических и политических, но и культурных и исторических связей Украины с Россией. В декабре Порошенко подписал закон о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Как передает Infox.ru, по мнению политологов, такими действиями украинские власти стреляют себе в ногу и лишают страну ее экономических преимуществ.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.