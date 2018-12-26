Центробанк объявил официальный курс доллара и евро на 27 декабря

Москва, 26 декабря. Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара и евро на 27 декабря, согласно которому валюты поднимутся в цене по отношению к рублю.

Так, по данным регулятора, курс доллара в четверг составит 68,89 рубля, что на 14 копеек выше установленного ранее показателя. В то время как евро будет стоить 78,52 рубля. Европейская валюта подорожает на девять копеек, пишет «Свободная Пресса».

Напомним, что на открытии торгов на Московской бирже в среду, 26 декабря, доллар составлял 68,8 рубля, а евро — 78,44 рубля. Впоследствии обе валюты прибавили в цене.

Ранее аналитики назвали возможные курсы валют к началу 2019 года. В случае, если санкции вступят в силу, специалисты называют комфортным диапазон в 70,5–72,5 рубля за доллар и 82–84,5 за европейскую валюту к началу следующего года. Если же санкции не будут жесткими, курсы валют ограничатся ростом в 2–3 рубля к сегодняшним показателям.