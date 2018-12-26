Сирийская ПВО уничтожила 14 из 16 израильских авиабомб — Минобороны РФ

Москва, 26 декабря. Сирийская противовоздушная оборона уничтожила 14 из 16 израильских авиабомб. Об этом в среду заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. Четырнадцать из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны», — отметил он.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Израиля сбросили 16 управляемых авиабомб в районе Дамаска. По словам Конашенкова, тем самым израильская авиация создала угрозу для двух пассажирских самолетов.

Лайнеры не принадлежали российским авиакомпаниям и заходили на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска. Авиадиспетчерам в Дамаске удалось увести пассажирский лайнер из-под удара, пишет «Утро.ру».

Отметим, что в результате авиаудара пострадали трое сирийских военных и был поврежден склад боеприпасов. Атака продолжалась на протяжении 1,5 часов.