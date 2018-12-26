Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Читать Новость
Политика
  /  Обновлено: 

Сирийская ПВО уничтожила 14 из 16 израильских авиабомб — Минобороны РФ

35
0 Оставить комментарий

 

Сирийская ПВО уничтожила 14 из 16 израильских авиабомб — Минобороны РФ

Москва, 26 декабря. Сирийская противовоздушная оборона уничтожила 14 из 16 израильских авиабомб. Об этом в среду заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. Четырнадцать из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны», — отметил он.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Израиля сбросили 16 управляемых авиабомб в районе Дамаска. По словам Конашенкова, тем самым израильская авиация создала угрозу для двух пассажирских самолетов.

Лайнеры не принадлежали российским авиакомпаниям и заходили на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска. Авиадиспетчерам в Дамаске удалось увести пассажирский лайнер из-под удара, пишет «Утро.ру».

Отметим, что в результате авиаудара пострадали трое сирийских военных и был поврежден склад боеприпасов. Атака продолжалась на протяжении 1,5 часов.

 

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.