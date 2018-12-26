Элпам, гласнар: ЦИК подвел итоги конкурса по переименованию избирательной урны

Москва, 26 декабря. Центральная избирательная комиссия РФ подвела итоги объявленного председателем комиссии Эллой Памфиловой конкурса на новое название для избирательной урны.

Осенью Памфилова на научно-практической конференции предложила придумать новое название для избирательной урны. По словам главы ЦИК, россияне предложили огромное количество интересных названий.

«Наши сотрудники обобщили все это, там и «ларь» был, и очень интересные варианты», — сказала Памфилова.

Она отметила, что чаще всего россияне предлагали назвать ящик для голосования корзиной, на втором месте — накопитель. Кроме того, Центризбиркому были предложены другие варианты: бокс, кейс, короб, избирбокс, избирательный алтарь, гласнар (глас народа), элпам (Элла Памфилова), отметил «ФедералПресс».

Однако ЦИК принял решение не менять название, так как «ничего лучше, чем ящик для голосования, никто придумать не смог», добавила председатель комиссии.

Памфилова перевела обещанный призовой фонд — 70 тысяч рублей — в Русфонд. Средства пойдут на операцию одной из подопечных благотворительной организации, сообщили «Известия».