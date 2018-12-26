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Россия

Через несколько дней начнется активная фаза выполнения нацпроектов — Медведев

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 Через несколько дней начнется активная фаза выполнения нацпроектов — Медведев

Москва, 26 декабря. Российские власти в ближайшем будущем приступят к активной реализации национальных проектов. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Буквально уже в следующем году, через несколько дней начнется активная фаза выполнения всех национальных проектов», — отметил он на встрече с членами правительства.

Медведев добавил, что кабмин в 2019 году будет следить за реализацией нацпроектов не только из кабинетов, но и проверять на местах. По его словам, правительству поставлена задача обеспечить координацию и контроль за выполнением поставленных президентом задач.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне почувствуют позитивные результаты реализации национальных проектов уже в 2019 году. По его словам, необходимо уверенно двигаться в достижении намеченных целей и крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта.

Автор: Антон Соколов
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