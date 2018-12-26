Сирия: атака ВВС Израиля создала угрозу двум пассажирским самолетам

Москва, 26 декабря. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по территории Сирии с применением 16 управляемых авиабомб GBU-39 во вторник. Провокация ВВС Израиля создала угрозу безопасности двум пассажирским самолетам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, провокация ВВС Израиля, в ходе которой находившиеся в воздушном пространстве сопредельного Ливана шесть самолетов F-16 атаковали территорию Сирии, создала прямую угрозу безопасности двух пассажирских самолетов.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, лайнеры не принадлежали российским авиакомпаниям и заходили на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска. Авиадиспетчерам в Дамаске удалось увести пассажирский лайнер из-под удара.

ВВС Израиля провели военную атаку под Дамаском, в ходе которой пострадали трое сирийских военных. Из 16 выпущенных ракет 14 были сбиты. В ходе атаки повреждения получил склад боеприпасов.

