Зарубежные комплексы и рядом не стояли: эксперт назвал преимущества российского ЗРК «Тор-М2У»

Министерство обороны опубликовало кадры боевых стрельб зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У». Как рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, маневры прошли на военном полигоне в Астрахани.

Видео учений продемонстрировал телеканал «Звезда».

«В ходе проведения стрельб расчеты комплексов уничтожили около десяти скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах», — отметил Астафьев.

Личный состав отработал нормативы и порядок заряжания зенитных ракетных комплексов «Тор».

«После завершения стрельб личный состав дивизиона в составе воинского эшелона возвратился в пункт постоянной дислокации и заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне соединения», — добавил он.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что «комплексы «Тор» уже давно стали на мировом рынке оружия такими же легендарными, как и автомат Калашникова. ЗРК «Тор-М2У» является логичным развитием предыдущих моделей «Тор-М1» и «Тор-2М», произведенных на ижевском электромеханическом заводе «Купол».

«ЗРК может сбивать целый набор целей противника — самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты. Его предназначение — ближняя оборона, то есть он может прикрывать бригады, дивизии или серьезные стратегические объекты. У комплекса самая совершенная станция обнаружения целей и восемь модифицированных ракет. Комплекс ходит на гусеничном ходу, по нормальной дороге может развивать скорость от 60 до 80 км/ч. Его предшественники могли обнаруживать одновременно 40 вражеских целей, нынешнее средство — уже 48. Причем «Тор-М2У» может выбирать приоритетные цели, экипажу даже не надо думать — техника подсказывает порядок уничтожения тех или иных объектов противника, будь то крылатая ракета, самолет или вертолет», — разъяснил он.

Военный эксперт добавил: дальность обнаружения целей российским ЗРК равна 32 км, что «позволяет военным хорошенько прицелиться и выстрелить». По словам собеседника ФАН, ни один из западных комплексов не может сравниться с российской новинкой.