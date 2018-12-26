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Воюющие за ВСУ радикалы в Донбассе тренировались в лагерях ИГ — СМИ

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Воюющие за ВСУ радикалы в Донбассе тренировались в лагерях ИГ — СМИ

Лондон, 26 декабря. Боевики ИГИЛ1 воюют на стороне украинской армии в Донбассе. Об этом пишет британская газета The Times.

«Некоторые боевики батальона признаются, что оттачивали свои боевые навыки в тренировочных лагерях ИГ1 в Ираке и Сирии», — отмечает издание.

Британские журналисты отмечают, что Украина уже неоднократно подвергалась критике за сотрудничество с этими радикалами. Отметим, что террористическая группировка «Исламское государство»1 официально запрещена в России. На стороне украинской армии воюют отдельные батальоны, собранные из боевиков-националистов и иностранных наемников, съехавшихся в Донбасс со всех концов света.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Антон Соколов
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