Лондон, 26 декабря. Боевики ИГИЛ1 воюют на стороне украинской армии в Донбассе. Об этом пишет британская газета The Times.

«Некоторые боевики батальона признаются, что оттачивали свои боевые навыки в тренировочных лагерях ИГ1 в Ираке и Сирии», — отмечает издание.

Британские журналисты отмечают, что Украина уже неоднократно подвергалась критике за сотрудничество с этими радикалами. Отметим, что террористическая группировка «Исламское государство»1 официально запрещена в России. На стороне украинской армии воюют отдельные батальоны, собранные из боевиков-националистов и иностранных наемников, съехавшихся в Донбасс со всех концов света.

1 Организация запрещена на территории РФ.