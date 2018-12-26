Путин поблагодарил Медведева за личное участие в реализации всех задач

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поблагодарил российского премьер-министра Дмитрия Медведева за личное участие в реализации всех поставленных задач.

Глава государства на встрече с правительством высоко оценил работу Медведева, отметив, что премьер не только взял под личный контроль вопросы, но и участвует в разработке всех национальных проектов и планов их реализации.

«Очень рассчитываю, что нам вместе удастся эту работу поставить на нужный, профессиональный уровень», — сказал российский лидер, обращаясь к Медведеву.

Путин уверен, что власти будут работать как единая команда и добавиться нужных для россиян результатов.

На прошлой неделе Медведев провел встречу с Путиным и заявил, что со следующего года начнется активная фаза реализации нацпроектов. Общий объем расходов на реализацию нацпроектов в 2019-2021 годах составит почти 5,7 триллиона рублей.