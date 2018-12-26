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Общество

«Не просившая рожать» чиновница Глацких написала заявление об увольнении

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«Не просившая рожать» чиновница Глацких написала заявление об увольнении

Москва, 26 декабря. Чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, которая ранее вызвала гнев общественности заявлением о «государстве, не просившем россиян рожать», уходит из департамента молодежной политики региона.

По ее словам, она решила поставить точку в истории, «чтобы не подставлять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева». Сам Куйвашев ранее сообщил, что, получив дисциплинарный выговор, Глацких продолжит работу в администрации региона.

«Горжусь, что работала под его [Куйвашева] руководством и очень благодарна ему за то, что он не «сдал» меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности», — написала Глацких, чье обращение опубликовано в Livejournal. 

Глацких отметила, что после ухода с государственной службы продолжит приносить пользу молодежи. Последним рабочим днем Глацких в департаменте молодежной политики Свердловской области, судя по ее заявлению, будет 9 февраля. 

«Не просившая рожать» чиновница Глацких написала заявление об увольнении

Напомним, ранее стало известно, что Глацких претендовала на получение льготной квартиры и жилищных субсидий. Россиян эта информация возмутила.

Широкую известность чиновница приобрела в ноябре, когда заявила, что «государство не просило россиян рожать».

Автор: Федор Веснин
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