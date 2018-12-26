Начальник антиэкстремистского главка МВД Валиулин подал в отставку

Москва, 26 декабря. Руководитель антиэкстремистского главка МВД (Центр «Э») Тимур Валиулин подал прошение об отставке. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», — приводит слова Колокольцева «Интерфакс».

Валиулин проходил службу во внутренних органах РФ с 1988 года. С 2008 года возглавлял Центр по противодействию экстремизму Москвы. В 2012 году указом президента РФ был назначен на пост начальника Центра «Э».