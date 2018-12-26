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«Понимаю Аллу без слов»: Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой после развода

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Понимаю Аллу без слов: Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой после развода

Москва, 26 декабря. Эстрадный певец, народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что многому научился у своей бывшей супруги Аллы Пугачевой. Певица ранее посетила последний в 2018 году концерт Киркорова в «Олимпийском».

«Если она пришла на концерт, если слушает меня и поддерживает, значит, ей это интересно, значит, наверное, я что-то делаю правильно в этой жизни», — сказал Киркоров.

Он отметил, что понимает Пугачеву без слов, пишут «Дни.ру». Певец назвал бывшую супругу незыблемым авторитетом, признавшись, что Пугачева является единственным человеком, к мнению которого он прислушивается.

«У нас ничего не поменялось – мы остаемся настоящими друзьями, которых в моей жизни не так много», — добавил Киркоров.

Напомним, Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году, в 2005 году пара развелась.

Понимаю Аллу без слов: Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой после развода

Автор: Федор Веснин
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