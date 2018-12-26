Синоптики рассказали о погоде в России в последние дни 2018 года

Москва, 26 декабря. Специалисты «Гисметео» составили прогноз погоды в Москве, Санкт-Петербурге, на Среднем Поволжье и на Среднем Урале на последние дни уходящего года, пообещав россиянам изменения температур.

Так, по прогнозам синоптиков, в Москве на текущей неделе ожидается падение столбиков термометра до отметки в 18 градусов мороза. Однако, обещают эксперты, накануне Нового года стужа сменится потеплением до 6-8 градусов ниже нуля. При этом сугробы в российской столице продолжат расти.

В то время как в Северной столице в последние выходные декабря, сообщили синоптики, потеплеет, столбики термометров покажут днем около нуля. Погода в Санкт-Петербурге будет характеризоваться оттепелью с умеренным снегопадом.

В Тольятти, Саратове и Самаре морозы продолжат крепчать, передает «Свободная Пресса», температура на Среднем Поволжье опустится до 26 градусов ниже нуля. В то время как жители Екатеринбурга столкнутся с метелями, а в первые числа 2019 года Средний Урал накроет стужей и морозом до 22 градусов.

Ранее стало известно, что жители и гости Москвы смогут наблюдать новогодние видеоролики на 50 цифровых билбордах и фасадах домов на Новом Арбате, Тверской улице. С 29 декабря на домах-книжках на Новом Арбате появится архитектурная подсветка, тематическая анимация.