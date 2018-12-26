Сирия: эксперт объяснил, как РФ и САР должны реагировать на атаку ВВС Израиля

Новостное агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлен перехват силами ПВО Сирии ракеты, предположительно выпущенной ВВС Израиля при атаке на пригороды Дамаска.

Ранее агентство сообщило, что израильские ВВС совершили ночной налет на сирийские объекты с территории Ливана, в атаке принимали участие беспилотники. Значительную часть израильских ракет противовоздушная оборона Сирии сбила еще на подлете, сообщается о трех пострадавших сирийских военнослужащих.

Очередная атака Израиля должна подтолкнуть мировую общественность к выработке мер для недопущения любой иностранной агрессии против Дамаска, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (ИСИП РУДН) Дмитрий Егорченков.

«Очередная атака израильских ВВС на Сирию — это продолжение политики, которую Израиль проводил все последние годы, в том числе в отношении сирийского конфликта, — отметил Егорченков комментарии Федеральному агентству новостей. Израильтяне всегда говорили, что будут наносить удары по целям на территории Сирии, особенно по объектам, связанным с Ираном и «Хезболлой». Очередная ночная атака на Дамаск в этот ряд вполне укладывается».

По данным сирийских источников, атаке израильских ВВС поверглись военные склады и объекты, принадлежащие поддерживающим официальный Дамаск шиитской организации «Хезболла» и иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Израиль считает эти структуры террористическими.

Однако атака прошла не так гладко, как, вероятно, рассчитывали в Израиле, полагает эксперт.

«Судя по поступающей информации, сирийские ПВО неплохо отработали, и далеко не все объекты, по которым наносили удары наши израильские «партнеры», «друзья», называйте, как хотите, были поражены, — отметил собеседник ФАН. Но этот инцидент еще раз говорит, что сирийскую проблему нужно выводить на новый уровень, международный».

Нужно положить конец ситуации, при которой на территории Сирии действуют вооруженные силы иностранных государств, которые туда никто не приглашал, подчеркнул востоковед.

«Нанесение ударов иностранными государствами, незаконно присутствующими на территории Сирии, пора прекращать. Проблему надо решать на международном уровне. Американцы говорят, что будут выводить войска из Сирии, однако, судя по поступающей информации, заявления Вашингтона серьезными экспертами по региону не могут восприниматься всерьез. В том числе об этом говорят и сирийские эксперты: ни наши американские «партнеры», ни израильтяне самостоятельно агрессию не прекратят. Так что ничего экстраординарного в этих ударах я не вижу, это реальность нынешней фазы сирийского конфликта. Но это очередной повод задуматься о необходимости принятия международных мер по недопущению подобного в дальнейшем», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

Напомним, ранее Россия разместила в Сирии модернизированные комплексы противовоздушной обороны С-300. Это стало ответом на инцидент 17 сентября: для того, чтобы уйти от атаки сирийской ПВО, израильские истребители подставили под удар российский Ил-20. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих. Израиль своей ответственности за трагедию так и не признал.

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