Слова Трампа ничего не значат: в Совфеде оценили планы коалиции остаться в Сирии

Западная коалиция во главе с США заявила о намерении продолжить борьбу с «Исламским государством»1 (запрещено в России) в Сирии. Последние несколько дней Соединенные Штаты и их союзники наносили авиаудары по позициям боевиков.

«Скоординированные атаки разрушили объекты материально-технического снабжения и плацдармы ИГ1, в конечном счете они серьезно ухудшили возможности ИГ маневрировать и контролировать свои боевые подразделения, а также устранили с поля боя несколько сотен боевиков ИГ», — говорится в сообщении коалиции.

В структуре добавили, что не отступятся, пока террористы не будут полностью разгромлены.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что ранее США заявили о намерении вывести свои войска из Сирии. Насколько эти обещания будут реализованы, сказать сложно: Америка уже неоднократно говорила о выводе солдат из стран, где США ведут активные боевые действия, но в полной мере эти обещания реализованы не были.

«Мы уже настолько привыкли к американской непредсказуемости в эпоху [президента Соединенных Штатов Дональда] Трампа, что удивляться уже ничему не приходится. Заявление президента США о выводе войск ни о чем не говорит. Они могут «задержаться» на полпути, как это часто у них бывает. Поэтому сложно сказать, в какой мере это обещание будет реализовано», — рассуждает член верхней палаты российского парламента.

Сенатор добавил, что в результате «операций» США против боевиков неоднократно гибло мирное население Сирийской Арабской Республики. Кроме того, США продолжают делать все от них зависящее, чтобы свергнуть действующую легитимную сирийскую власть.

«Что касается «успехов», американцы считают, что это они освободили Сирию. Достаточно прочесть историю Второй мировой войны в американской трактовке. Согласно ей, поражение фашистской Германии нанесли Соединенные Штаты, а Россия — где-то там. Мы к этому уже привыкли. Если говорить о том, как они воюют с ИГИЛ1, достаточно вспомнить, как Штаты освобождали Ракку. Они сровняли ее с землей. Если они намерены бороться с терроризмом, уничтожая все живое, то это, естественно, плохо. Будем надеяться, что Запад будет действовать более эффективно и его действия не приведут к огромным человеческим жертвам. Ему необходимо бороться с терроризмом, а не с [президентом Сирии Башаром] Асадом и мирным населением», — резюмировал Владимир Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.