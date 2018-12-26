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РФС отреагировал на угрозы ФИФА из-за матчей в Крыму

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РФС отреагировал на угрозы ФИФА из-за матчей в Крыму

Москва, 26 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на Российский футбольный союз (РФС) по причине участия клубов «Анжи-2» и «Сокол» в зимнем Кубке Крыма по футболу.

Как заявил исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин, российская футбольная организация не имеет никакого отношения к турниру в Крыму с участием двух российских команд, который проходил в минувшем году.

Прядкин напомнил, что те турниры носили тренировочный характер.

«Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор, и ни в каком официальном соревновании под какой-либо эгидой не участвовали», — подчеркнул он.

Напомним, без согласия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) РФС не имеет права проводить состязания на территории Крыма. 

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. 

 

 

Автор: Андрей Крылов
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