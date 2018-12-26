Путин до конца года исполнит желание мальчика, мечтавшего пожать ему руку

Москва, 26 декабря. Российский президент Владимир Путин намерен до Нового года исполнить желание 10-летнего Николая Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 5 декабря в ходе посещения форума добровольцев страны российский лидер осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», участники которого исполняют желания тяжелобольных детей. Путин открыл пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. Он уже исполнил четыре желания. Одна из девочек получила в подарок щенка хаски от Деда Мороза по поручению политика, другая – увидела мир кино изнутри, третья – смогла взять интервью у президента, еще один мальчик смог посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета.

Как пишет «Газета.ru», Песков уточнил, что мальчик из Ставропольского края загадал, чтобы ему пожар руку президент. Как пишет РИА Новости, на вопрос о том, исполнит ли Путин его желание до Нового года, он ответил утвердительно.