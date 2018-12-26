«Сами выбрали этот месседж»: Захарова ответила Daily Mail, испугавшейся календаря Минобороны РФ

Москва, 26 декабря. Федеральное агентство новостей попросило официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову прокомментировать реакцию британского издания Daily Mail на календарь Минобороны РФ на 2019 год.

Пресс-служба Минобороны РФ накануне опубликовала календарь «Армия России» на 2019 год. Его изюминкой стали шуточные подписи к фотографиям российских военных и боевой техники.

«Русские «медведи» зимой не впадают в спячку», — гласит, например, подпись для снимка с турбовинтовым стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-95МС «Медведь», который украшает календарь на февраль.

В Британии русский юмор поняли не все. Так, испугавшиеся авторы из Daily Mail назвали календарь военного ведомства «жутким посланием Путина» на Рождество. Британские журналисты выразили мнение, что это некая «явно рассчитанная по времени насмешка над западными и другими странами».

Захарова ответила на эту не совсем адекватную реакцию Британии на шуточный календарь. Она отметила, что произошедшее во все красе демонстрирует информационную кампанию, которая развернута против России на Западе.

«Каждый волен из этой массы выбирать то, что считает посланием самому себе. Если британские журналисты сами выбрали этот месседж и перевели его для себя так — это проблема не календаря Минобороны, — констатировала российский дипломат. — Почему все время мы сталкиваемся с отсутствием хороших новостей об РФ, в частности, на страницах британских СМИ? Это сегрегация новостей, часть общей картины и информационной кампании в адрес нашей страны. Было бы здорово, если бы наши коллеги обратили внимание на другие новости, сфокусировались на культурной жизни РФ».

Ранее отмечалось, что авторов Daily Mail больше всего привлекла часть календаря, где были запечатлены российские женщины. Журналисты оценили их красоту, отметив, что «от некоторых женщин сносит голову», пишет «Царьград».