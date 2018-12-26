Патриарх Кирилл назвал цивилизационной катастрофой гонения на УПЦ

Москва, 26 декабря. Непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата совершает преступные действия, пытаясь создать новую автокефальную церковь. Об этом в среду заявил глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, попытка обособиться от РПЦ и давление на каноничную украинскую церковь Московского патриархата стали поводом для гонения на украинское православие.

«После решения украинского парламента с требованиями об изменении названия УПЦ должны последовать репрессии. Несомненно, начнутся силовые акции по изъятию храмов. Мы являемся свидетелями такой цивилизационной катастрофы», —отметил патриарх, выступая на заседании Высшего церковного совета.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.