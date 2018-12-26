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Политика

Урезонить правящий режим: МИД РФ призвал Запад воздержаться от участия в новой провокации Киева

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Урезонить правящий режим: МИД РФ призвал Запад воздержаться от участия в новой провокации Киева

Москва, 26 декабря. Россия призывает западных кураторов Украины воздержаться от участия в возможной новой провокации в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что киевские власти планируют осуществить новый проход украинских судов через Керченский пролив вблизи берегов Крыма. 

В МИД РФ отреагировали на высказывание Турчинова, подчеркнув необходимость предотвратить повторение ноябрьского инцидента, и призвали Запад воздержаться от участия в новой провокации Киева.

«Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе», — сказала Захарова.

Урезонить правящий режим: МИД РФ призвал Запад воздержаться от участия в новой провокации Киева

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. 

Ранее сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, а также глава МИД России Сергей Лавров выразили уверенность в том, что украинские власти проведут новую провокацию вблизи берегов Крыма, однако полуостров готов к такому раскладу событий.

Автор: Герман Парло
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