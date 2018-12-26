Россияне назвали Путина политиком года

Москва, 26 декабря. Россияне назвали президента РФ Владимира Путина лучшим политиком 2018 года. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Политиком года российского лидера назвали 46% опрошенных, 18% отметили министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, 9% — главу Минобороны России Сергея Шойгу. В прошлом году лучшим политиком президента Путина назвали 59% участников исследования ВЦИОМ.

Лучшими спортсменами 2018 года, по мнению россиян, являются фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева — так считают 11 и 9% опрошенных соответственно. Кроме того, в списке футболисты сборной России по футболу Артем Дзюба и Игорь Акинфеев, а также боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, по данным ВЦИОМ, в 2018 году приблизился к максимуму уровень одобрения россиянами деятельности ВС РФ.