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Путин поблагодарил создателей «Авангарда» после успешных испытаний

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Путин поблагодарил создателей «Авангарда» после успешных испытаний

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим крылатым блоком «Авангард» после успешных испытаний. Глава государства поздравил их с «успешно проведенной работой».

«Путин поблагодарил создателей «Авангарда», участников испытаний и Министерство обороны с отлично проведенной работой», — говорится в сообщении Кремля.

Минобороны РФ по поручения Путина в среду провело зачетные летные испытания, в ходе которых был проведен успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и поручил приступить к испытаниям. Пуск был сделан из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

Крылатый блок пролетел на гиперзвуковой скорости, совершая вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование, а затем поразил цель в назначенное время.

Автор: Софья Куликова
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