Сирия: США уходят, коалиция остается - союзники Вашингтона продолжат операцию против ИГ

Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1; запрещена в РФ) продолжит операцию в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе военного альянса.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о намерении вывести американский военный контингент с территории САР. Он аргументировал это решение тем, что Штаты пришли в арабскую республику с одной единственной целью — уничтожить террористическую группировку ИГ, а поскольку, по его мнению, эта цель достигнута, то делать их солдатам в Сирии больше нечего. Вскоре в Белом доме уведомили, что вывод войск из страны начался, но при этом дали оговорку: уничтожение ИГ не означает роспуск коалиции.

Следом за заявлением Вашингтона последовало заявление его партнера по коалиции Парижа. Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр донес до сведения членов Совбеза о стремлении «защитить всех партнеров США, включая курдско-арабский альянс «Демократические силы Сирии» (SDF). Таким образом, глава коалиции уходит, но военные действия против «побежденного» ИГ продолжаются. Хотя остается неясным, уходят ли Соединенные Штаты на самом деле, а если да – то все или частично. О выводе в течение 60-100 дней американского контингента ранее сообщило агентство Reuters, но со ссылкой на источники, а не на официальное заявление Белого дома или Госдепа.

Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что Трамп «нередко и много говорит то, что потом не делает», но в свете последних заявлений американского истеблишмента, по мнению эксперта, в уход американских военных можно поверить. Однако далеко не факт, что это ощутимо изменит ситуацию так, чтобы сыграть на руку тем, чьи интересы в Сирии расходятся с американскими.

«Давайте для начала вспомним Ливию. Ведь там Вашингтон не действовал напрямую, но зато стоял за спиной тех сил, которые совершили переворот с вытекающими из него последствиями, — говорит политолог. — Кроме того, там активно действовала как раз Франция. Поэтому неудивительно заявление Парижа о поддержке партнеров США».

В коалиции отметили, что в течение прошедшей недели ее авиация нанесла ряд авиаударов по объектам ИГ в долине среднего течения Евфрата. При этом, по данным пресс-службы, были уничтожены сотни боевиков, их объекты снабжения и плацдармы.

Как говорится в сообщении, силы партнеров коалиции продолжают продвигаться через последний оставшийся опорный пункт ИГ в регионе, подавляя боевые позиции террористов. Это подтверждает и информация, поступавшая ранее, когда СМИ писали, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы вступили в город Хаджин — в тот самый последний крупный оплот исламистских радикалов.

По словам заместителя командующего силами коалиции Кристофера Гика, которые приводит пресс-служба в релизе, ИГ представляет собой реальную угрозу для долгосрочной стабильности в этом регионе, поэтому «миссия коалиции остается неизменной — нанесение полного поражения ИГ».

«Из всех недавних заявлений членов коалиции и самой коалиции мы видим, что уход США из САР — это всего лишь снятая с шахматной доски сильная фигура в позиции, когда другие фигуры того же цвета контролируют ситуацию и способны, как, по крайней мере, кажется игроку, довести партию до эндшпиля. А то, что в Хаджине будет висеть французский триколор, а не звездно-полосатый флаг, не так уж много значит», - уверен эксперт ФАН.

Хотя определенные изменения возможны. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Франция должна покинуть Сирию. По мнению Гумера Исаева, «на это будут интересно посмотреть».

«То, чего Эрдоган не позволит себе в отношении Вашингтона, он может попробовать на Париже. Все-таки, Франция — не супердержава. Так что в этой связи нас, возможно, ждет что-то интересное», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.