У МИД РФ нет данных о пострадавших во время цунами в Индонезии россиянах

Москва, 26 декабря. Среди пострадавших в цунами в Индонезии нет граждан России, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, дипломат напомнила, что разрушительное цунами с высотой волн до 20 метров произошло в районе островов Ява и Суматра 22 декабря. В результате стихии было разрушено порядка 1000 объектов инфраструктуры.

«Сведений о нахождении в зоне бедствия российских граждан, а также обращений от россиян в связи с цунами в диппредставительство не поступало», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что количество жертв цунами в Индонезии возросло до 429, еще 153 человека числятся пропавшими без вести. В результате стихии пострадали свыше 1,4 тысячи человек.