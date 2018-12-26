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У МИД РФ нет данных о пострадавших во время цунами в Индонезии россиянах

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У МИД РФ нет данных о пострадавших во время цунами в Индонезии россиянах

Москва, 26 декабря. Среди пострадавших в цунами в Индонезии нет граждан России, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, дипломат напомнила, что разрушительное цунами с высотой волн до 20 метров произошло в районе островов Ява и Суматра 22 декабря. В результате стихии было разрушено порядка 1000 объектов инфраструктуры.

«Сведений о нахождении в зоне бедствия российских граждан, а также обращений от россиян в связи с цунами в диппредставительство не поступало», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что количество жертв цунами в Индонезии возросло до 429, еще 153 человека числятся пропавшими без вести. В результате стихии пострадали свыше 1,4 тысячи человек.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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