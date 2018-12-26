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Общество

Путин поздравил ИВИ РАН с полувековым юбилеем

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Путин поздравил ИВИ РАН с полувековым юбилеем

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Института всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН) с юбилеем и подчеркнул, что труды историков имеют важное значение для понимания современных политических процессов. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

Российский лидер в своем поздравлении, приуроченном к 50-летию со дня основания ИВИ РАН, обратил особое внимание на то, с каким уважением сотрудники Института относятся к своим предшественникам, которые посвятили жизнь науке.

«Ваши фундаментальные труды, многогранная экспертная, консультативная работа имеют важное значение для развития гуманитарного знания, понимания современных политических процессов и прогностической деятельности», — говорится в сообщении президента.

Напомним, ранее президент России поздравил со столетним юбилеем Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Президент подчеркнул, что, сохраняя верность традициям, театр открыт всему новому, в том числе смелым художественным экспериментам, а также принимает активное участие в престижных фестивалях.

Автор: Екатерина Кухарева
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