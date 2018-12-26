Главный редактор сайта в Сочи получил шесть лет за вымогательство у депутата

Сочи, 26 декабря. Главного редактора интернет-платформы «Блог. Сочи» Александра Валова приговорили к шести годам лишения свободы за вымогательство денег у депутата Государственной думы, сообщил адвокат журналиста Александр Попков.

Лазаревский районный суд назначил Валову наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима и 700 тысяч рублей штрафа.

«Чрезмерно жестоко, хотя для нас ожидаемо. По практике даже по этой статье чрезмерно высокий приговор, потому что там до семи лет без отягчающих обстоятельств, без группы лиц, без насилия, сумма не очень большая», — сказал защита Валова.

По словам адвоката, пока решение суда не вступило в силу, будет подана апелляция.

По данным следствия, летом 2016 года Валов потребовал от депутата 150 тысяч рублей, угрожая в случае отказа опубликовать на сайте, главным редактором которого он является, порочащие депутата сведения, сообщил «Взгляд.ру». После того, как на сайте появилось несколько материалов, сумма была переведена. Позднее суд признал недействительными опубликованные данные. По версии следствия, главред получил еще 150 тысяч рублей за удаление информации.

Валов был арестован в январе, его обвинили в вымогательстве.