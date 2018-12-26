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Общество

Уровень одобрения россиянами деятельности ВС РФ приблизился к максимуму

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Уровень одобрения россиянами деятельности ВС РФ приблизился к максимуму

Москва, 26 декабря. Уровень одобрения россиянами деятельности ВС РФ вырос до 87%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Более половины граждан РФ (58%) рассказали, что видят улучшение общей ситуации в армии — по их мнению, боеспособность ВС РФ повысилась, армия получает на вооружение необходимую современную технику.

В целом оценки «хорошо» и «очень хорошо» состоянию российских вооруженных сил дает 61% участников исследования общественного мнения. 92% россиян уверены, что в случае необходимости ВС РФ смогут защитить страну от военной угрозы, следует из данных опроса, опубликованных на официальном сайте ВЦИОМ.

Уровень одобрения россиянами деятельности ВС РФ приблизился к максимуму

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу оценил уровень оснащенности войск новым вооружением в 61,5%. По его словам, такой современной армии нет ни у одной страны мира.

Автор: Федор Веснин
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