Уровень одобрения россиянами деятельности ВС РФ приблизился к максимуму

Москва, 26 декабря. Уровень одобрения россиянами деятельности ВС РФ вырос до 87%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Более половины граждан РФ (58%) рассказали, что видят улучшение общей ситуации в армии — по их мнению, боеспособность ВС РФ повысилась, армия получает на вооружение необходимую современную технику.

В целом оценки «хорошо» и «очень хорошо» состоянию российских вооруженных сил дает 61% участников исследования общественного мнения. 92% россиян уверены, что в случае необходимости ВС РФ смогут защитить страну от военной угрозы, следует из данных опроса, опубликованных на официальном сайте ВЦИОМ.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу оценил уровень оснащенности войск новым вооружением в 61,5%. По его словам, такой современной армии нет ни у одной страны мира.