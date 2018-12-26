Захарова посоветовала украинским властям посмотреть фильм «Обыкновенный фашизм»

Москва, 26 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, почему власти Украины выбрали националистическую идею для сплочения жителей страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова обратила внимание, что на официальном уровне в Европе ни разу не заявили о продвижении неонацистской идеологии. Кроме того, европейские политики все едины, подписывая официальные документы, в которых отмечается, что трагедия XX века не должна повториться.

«Проблема в том, что на должном уровне не порицаются неонацистские проявления: вот это присуще Европе и нашим заокеанским партнерам, — добавила российский дипломат. — Снос памятников красноармейцам. Изменение табличек».

Представитель МИД РФ также обратила внимание на абсолютное безразличие к неонацистским настроениям на Украине. По ее словам, власти даже поддерживают их.

«Почему на Украине такие настроения? Потому что сложно строить государство на позитивных моментах, сложно заниматься построением государства с учетом исторического опыта своего народа. Намного проще взять националистическую идею. Построенную на идее, что у тебя нет чего-то, потому что это есть у того, кто отличается от тебя по религии, народу и так далее. Эта модель и эксплуатировалась. Очень сложно консолидировать общество, минимизируя противоречия, — это работа, это сложно. Был избран простой путь. Мы видим к чему это привело: изменились границы Украины, Крым сбежал, изменилось общество. После того, как СССР распался, было не так много новых государств, которые вышли без каких-то проблем. Где-то были кровопролития, территориальные споры. Где-то конфликты вышли в неразрешенную фазу. Украина была одним из самых благополучных государств — это прекрасная земля, выход к морю. Своим будущим там распорядились власти так, как распорядились: Украина превратилась в страну с внутренним противостоянием».

Захарова порекомендовала украинским властям посмотреть фильм «Обыкновенный фашизм» 1965 года.