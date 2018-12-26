Не забывай, кем был мой отец: ФАН публикует разговор Александра и Миланы Кержаковых о работе в Заксобрании

Санкт-Петербург, 26 декабря. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась аудиозапись разговора между бывшим нападающим «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым и его экс-супругой Миланой (в девичестве Тюльпановой). На ней дочь скончавшегося в апреле 2017 года члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова рассказала о том, что она не могла приехать на встречу с ребенком из-за работы в Заксобрании Санкт-Петербурга. Там она оказалась, по ее словам, из-за связей.

Александр Кержаков: — В тот же день ты не приехала к ребенку, сославшись на то, что ты не услышала. И даже после того, как я тебе написал «Почему ты не приехала?», ты даже не спросила «Могу ли я сейчас приехать?». Это во-первых…

Милана Кержакова: — То, что ты сейчас делаешь — ты издеваешься. Назначаешь мне такое время, когда я не могу приезжать.

А. К: — Ты сейчас приехала?

М. К: — Потому что мне пришлось уйти оттуда.

А. К: — Откуда?

М. К: — С работы.

А. К: — Когда тебе пришлось уйти с работы?

М. К: — Я не понимаю, что смешного.

А. К: — С какой работы тебе пришлось уйти?

М. К: — Я тебе сказала, где я работаю.

А. К: — Где?

М. К: — У Макарова.

А. К: — Кем ты работаешь у Макарова?

М. К: — Какая тебе разница, где и кем я работаю у Макарова? В международном отделе я работаю у Макарова.

А. К: — Потому что ты никогда нигде не работала, кроме фонда.

М. К: — И что?

А. К: — Мне смешно, что после 8,5 месяцев реабилитации после наркотической зависимости тебя через 2 дня взяли работу. На государственную должность или как ты говорила?

М. К: — На государственную службу.

А. К: — То есть, туда реально берут официально людей, которые нигде до этого не работали, 8,5 месяцев лечились от зависимости?

М. К: — Ну ты не забывай, кем был мой отец.

А. К: — То есть, это из-за связей?

М. К: — Взяли меня на работу?

А. К: — Ну, да.

М. К: — Естественно!

Аудиозапись сделана в октябре 2018 года на даче бывшего футболиста. По информации ФАН, по состоянию на 26 декабря 2018 года Милана Кержакова уже не числится на работе в Заксобрании Санкт-Петербурга.