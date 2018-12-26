Захарова назвала задачи конвенции о статусе Каспийского моря

Москва, 26 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала задачи подписанной на Пятом каспийском саммите конвенции. По словам Захаровой, документ создаст условия для расширения сотрудничества.

«Подписанная на Пятом саммите конвенция о правовом статусе Каспийского моря создает условия для расширения сотрудничества, закрепляется исключительное право пяти стран акватории водоема на пользование Каспийским морем. Кроме того, конвенция фиксирует не присутствие военных кораблей других стран. Уверены, что этот документ будет способствовать конкурентоспособности стран Каспийского региона», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря на Пятом саммите в августе текущего года в казахстанском городе Актау. Представители стран закрепили, что Каспий признается морем, а не озером.