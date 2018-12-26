«Главное сформировать мем»: Захарова ответила на заявления о «российском вмешательстве»

Москва, 26 декабря. Голословными заявлениями «хайли лайкли» о «российском вмешательстве» Запад зомбирует общество и пытается сформировать мем, согласно которому РФ будет виновата во всем, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Захарова отметила, что конкретика западных политиков не интересует.

«Конкретика вообще никого не интересует, главное сформировать мем: во всем, в исходе голосования и прочем виновата Россия», — сказала дипломат.

Она отметила, что география якобы имевшего место «российского вмешательства» в последнее время стала обширной: Москву обвиняют в том, что она якобы участвовала в выборах в Перу, Бразилии, Индии и ЮАР.

Комментируя ситуацию вокруг так называемого «дела Скрипалей», Захарова обратила внимание, что обвинения Лондона работают в фоновом режиме.

«Ни документов, ни доказательств просто нет, а «хайли лайкли» это просто новелла международной права. Но история имеет свою логику: с помощью «хайли лайкли» просто зомбируется западное общество», — пояснила Захарова.

При этом в США, которые обвиняют Россию в якобы имевшем место влиянии на выборы американского президента в 2016 году, по словам дипломата, удивление в связи с попыткой обвинить Москву в «причастности» Москвы к кампании высказал один из авторов докладов по выборам.

«Именно он стоял за созданием фейковых аккаунтов», — добавила представитель МИД РФ.

Представители США начали обвинять РФ в якобы имевшем место «вмешательстве» в выборах американского президента в 2016 году после того, как победу на них одержал Дональд Трамп. Так называемое «российское дело» ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. При этом, как ранее подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, никаких конкретных доказательств подобных обвинений предъявлено не было до сих пор.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. По версии британских следователей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Еще до начала расследования Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву. При этом от сотрудничества с российскими специалистами в расследовании дела британская сторона отказалась. Россия не имеет доступа к данным дела. Москва считает обвинения Лондона провокацией.