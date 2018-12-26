Киев не пустил на Украину более 1,5 тысяч россиян за время военного положения

Киев, 26 декабря. Более полутора тысяч россиян не пустили на Украину за время военного положение, которое действовало в нескольких регионах страны, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

По словам Слободяна,за минувшие сутки около 90 россиян получили отказ во въезде на Украину. Представитель Госпогранслужбы не смог ответить на вопрос, будет ли изменен режим пропуска россиян на Украину после окончания действия военного положения.

«За этот период на Украину не пустили около 1650 граждан России», — сказал Слободян.

Напомним, военное положение в нескольких украинских регионах было введено на 30 суток после инцидента в Керченском проливе, который случился 25 ноября. Режим прекратит действовать в 14.00 по местному времени 26 декабря.

Три военных корабля Украины вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя законные требования Москвы остановиться. В итоге российские пограничники были вынуждены задержать украинские суда. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.