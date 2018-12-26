«Терпение РФ не безгранично»: Захарова прокомментировала информацию о провокации Киева в Донбассе

Москва, 26 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление российского внешнеполитического ведомства о готовящейся провокации ВСУ в Донбассе.

«Вы прекрасно понимаете, что подобные заявления о провокации делаются для того, чтобы ее не произошло. Все это направлено не на агрессивную риторику, а на практические действия, на срыв этой провокации», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что киевские власти намерены сделать все, чтобы отношения России и Украины стали еще напряженнее, провокация ВМСУ в Керченском проливе является тому доказательством.

«Очень хочется надеяться, что нам не придется переживать ее заново. То беспрецедентное терпение России в отношении Украины не безгранично, минимизацией последствий занимались не один час, это вопрос серьезнейший», — подчеркнула Захарова.

Накануне МИД РФ опубликовало заявление, в котором предупредило о готовящейся Киевом провокации с применением химического оружия. В Москве отметили, что украинские силовики используют опыт своих зарубежных кураторов, подготавливая провокацию в районе линии соприкосновения в Донбассе.