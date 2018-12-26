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Захарову растрогали до слез интервью готовящихся встретить Новый год сирийцев

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Захарову растрогали до слез интервью готовящихся встретить Новый год сирийцев

Москва, 26 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее до слез растрогали интервью сирийцев, признавшихся, что в их жизнь возвращаются новогодние праздники, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Видела интервью людей в Сирии о том, что впервые новогодние праздники возвращаются в жизнь обывателей, до слез просто, смотреть, конечно, очень сложно,  с одной стороны — это радость, с другой — сложно поверить, что нечто обыденное для нас является для кого-то чем-то наподобие чуда», — сказала Захарова на брифинге.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео из сирийской Хасаки, которая готовится к встрече Нового года. В начале недели в крупнейших городах САР отпраздновали Рождество. В Дамаске прошло карнавальное шествие.   

Захарову растрогали до слез интервью готовящихся встретить Новый год сирийцев

Автор: Герман Парло
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