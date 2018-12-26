«Эти не побегут, как Янукович»: в Раде рассказали, как на Украине введут новое военное положение

Члены Совета национальной безопасности Украины (СНБО) проведут в среду заседание в связи с отменой режима военного положения, который прекращает действовать в 14.00 по местному времени (15.00 в Москве). Об этом «Украинской правде» сообщил источник в администрации президента страны Петра Порошенко.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил Федеральному агентству новостей, что, вероятнее всего, будет принято решение о прекращении действия военного положения — хотя некоторые эксперты склоняются к тому, что Киев попытается добиться от Рады его продления.

«У них и так достаточно механизмов, чтобы, если будет необходимо, снова его ввести, — отметил член партии «Оппозицонный блок». — Провокацию любую могут сделать. Поэтому им сейчас в общем-то нет необходимости, как говорят в народе, палиться».

По словам Балицкого, граждане Украины в основном с нетерпением ждут завершения военного положения. Тем более что у руководителей страны и без того достаточно механизмов для того, чтобы удержаться у власти и при этом повлиять на президентские выборы, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

«Эти не побегут, как побежал Виктор Янукович, эти будут царапаться до последнего, — уверен народный депутат. Все здесь будет зависеть от рейтинга Порошенко. Если он увидит, что по какой-то причине не выходит во второй тур, то, вероятнее всего, опять что-нибудь сделает. Потому как этим ребятам не жалко никого и ничего».

Балицкий привел наглядный пример — провокацию в Керченском проливе 25 ноября, после которой сотрудники российских правоохранительных органов арестовали два с лишним десятка украинских военных моряков, включая сотрудников СБУ.

«Они посылают, если надо, на кораблях чьих-то сыновей, не своих же, понимаете, — сказал собеседник ФАН. — И они наверняка что-то придумают, чтобы опять ввести военное положение. А насчет переноса выборов, скажем, на осень… На самом деле есть очень много вариантов сделать это».

Порошенко и его команда могут заявить, предполагает депутат, что надо «сэкономить деньги государства» или что «сейчас не время проводить выборы».

«Поэтому нет необходимости вот прямо перед Новым годом продлевать военное положение даже на один или два дня, потому что это вызовет бурную реакцию у людей, — отметил Балицкий. — Задача-то какая основная была? Навязать другую повестку».

Он напомнил, что до введения военного положения на Украине все только и говорили о росте тарифов, об ужасном экономическом положении, об убийстве политического и общественного деятеля Екатерины Гандзюк, о принятом бюджете («сколько там было заложено воровских денег и всего остального», сокрушается Балицкий).

«Но потом повестку сменили, и все говорят уже о другом, — свидетельствует депутат Рады. — Повестка теперь называется «Главнокомандующий и его армия»: «Как мы будем спасать мир, как мы будем спасать Украину».

Балицкий провел аналогию с известным американским фильмом «Хвост виляет собакой» (или «Плутовство») режиссера Барри Левинсона.

«Там все это описано, — сказал он. — Там власти придумали войну в Албании, и все перестали говорить о том, что президент изнасиловал какую-то там несовершеннолетнюю. Это абсолютно подходящая история! То, что в Америке было актуально в начале 2000-х, у нас, судя по развитию событий, как раз сейчас и происходит».

Ранее Балицкий рассказал, почему голосовал против принятия законопроекта о разрыве Договора о дружбе с Россией.