Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» обнародовал результаты исследования слабосоленой семги. Проверку качества прошел только один бренд из шести.

«Не покупайте эту дрянь»: в Росрыболовстве назвали импортную семгу «самой токсичной едой в мире»

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, комментируя в студии программы «Время покажет» на Первом канале результаты исследования «Росконтроля», заметил, что для проверки эксперты выбрали «самую токсичную рыбу, которая только может быть».

«Это ж надо было из 240 видов рыбы, которую российские рыбаки добывают в 14 омывающих Россию морях с выходами в три океана, выбрать самую дрянь! Они взяли именно семгу. Что такое семга? Это атлантический лосось. В дикой природе его не добывают — запасы подорваны, и промышленного промысла не ведется. Соответственно, всю семгу, весь этот атлантический лосось, выращивают в садках», — сказал Александр Савельев.

Он объяснил, что садки — это огороженное пространство в море, куда выпускают огромное количество мальков.

«Они там растут без движения, соответственно — начинают болеть. В корм животного происхождения добавляют антибиотики, чтобы рыба не болела. Добавляют красители, чтобы она такая розовая была. И много чего еще», — заметил эксперт Росрыболовства.

«Вы сейчас подорвали рынок семги в стране!» — сказал в ответ ведущий программы Анатолий Кузичев.

«Его давно надо подорвать! — парировал Савельев. — Глава Росрыболовства докладывал президенту, что Россия добывает более пяти миллионов тонн рыбы, причем — лучшей в мире, ее с руками отрывают на всех аукционах! Нужно покупать лосось, который добывается на Дальнем Востоке, а не этот, который из садков вытаскивают. И эту семгу везут к нам с противоположной стороны планеты — из Чили, она вся переморожена. И вы покупаете рыбу, а она уже как паста — ее надо не резать, а намазывать. Это означает, что в ней нет мышечной массы. Не покупайте эту дрянь», — заметил эксперт.

Александр Савельев отметил также, что импортная семга стоит в 3–5 раз дороже, чем качественная дикая рыба, выловленная в России. Но люди ее покупают, потому что по советской привычке считают, что импортное лучше. А на самом деле такая семга — «самая токсичная еда в мире», повторил эксперт.

«Кто гарантирует, что заказчиком исследования не был тот, кто назван лучшим по его результатам?»

Экономист Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии МГУ им. М. В. Ломоносова, не исключил, что для того, чтобы россияне покупали такую семгу вместо качественной российской рыбы, и проводятся исследования организаций вроде «Росконтроля».

«Государственные органы, такие как Роспотребнадзор, тщательно контролируют то, что поставляется на прилавки российских магазинов. Это очень важно. Потому что в исследованиях, подобных вот этому, которые проводятся некоммерческими организациями, возможны различные виды манипулирования. Вы представляете, какой эффект может иметь такое исследование? Это дороже рекламы! В этом исследовании из шести производителей выделили одного и сказали, что только он производит качественную рыбу! Представляете, сколько стоят условно маркетинговые усилия, которые были приложены для подобных исследований?» — заметил Максим Чирков.

Экономист подчеркнул, что российская рыба есть на прилавках российских магазинов.