«Сирийцы видят в США оккупационные войска»: Захарова рассказала о помехах для политического урегулирования

Москва, 26 декабря. Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила необходимость устранения помех для политического урегулирования в Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что США заявили о выводе американских войск из Сирии. Она обратила внимание, что американцы незаконно занимали территории в республике, препятствуя урегулированию кризиса на территории страны.

«Люди видят в США оккупационные войска, находящиеся там без правовой основы, — констатировала российский дипломат. — Сейчас важнее не мешать обществу Сирии заниматься политическим процессом».

Ранее Захарова обратила внимание на отсутствие четких заявлений со стороны США относительно вывода американских войск из Сирии.