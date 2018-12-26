Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Читать Новость
Новости Сирии

«Сирийцы видят в США оккупационные войска»: Захарова рассказала о помехах для политического урегулирования

170
0 Оставить комментарий

«Сирийцы видят в США оккупационные войска»: Захарова рассказала о помехах для политического урегулирования

Москва, 26 декабря. Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила необходимость устранения помех для политического урегулирования в Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что США заявили о выводе американских войск из Сирии. Она обратила внимание, что американцы незаконно занимали территории в республике, препятствуя урегулированию кризиса на территории страны.

«Люди видят в США оккупационные войска, находящиеся там без правовой основы, — констатировала российский дипломат. — Сейчас важнее не мешать обществу Сирии заниматься политическим процессом».

«Сирийцы видят в США оккупационные войска»: Захарова рассказала о помехах для политического урегулирования

Ранее Захарова обратила внимание на отсутствие четких заявлений со стороны США относительно вывода американских войск из Сирии.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.